Τρίκαλα

Καρέ –καρέ η διάσωση ηλικιωμένου από γκρεμό (εικόνες)

Επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου στήθηκε εν μέσω καταιγίδας.

«Πικρή» βγήκε η ρίγανη σε έναν ηλικιωμένο που ενώ τη μάζευε έπεσε σε γκρεμό.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο 77χρονος πήγε να μαζέψει ρίγανη, πίσω από το ξωκλήσι του χωριού Ξυλοπάροικο Τρικάλων.

Όπως φαίνεται, δεν πρόσεξε, παραπάτησε, γλίστρησε κι έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων.

Αμέσως έγινε αντιληπτό το ατύχημα από τους συγχωριανούς του, οι οποίοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και μέχρι να φτάσει στο σημείο, σκέπασαν τον άνδρα με νάιλον, αφού εκείνη την ώρα στην περιοχή σημειώνονταν καταιγίδες.

Φτάνοντας οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης. Αφού ο τραυματίας σταθεροποιήθηκε στο φορείο, άρχισε η ανάσυρση, όπου μαζί με του Πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, βοήθησαν και οι κάτοικοι.

Τον άτυχο άντρα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Μέχρι στιγμής παρόλο που έφερε βαριά τραύματα, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Στο σημείο του ατυχήματος ήταν από την πρώτη στιγμή και μέλη της οικογένειά του.

Φωτογραφίες, βίντεο: trikalaola.gr, trikalavoice.gr