Κιλκίς

Υπολοχαγός τραυματίστηκε με υπηρεσιακό όπλο

Διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.

Υπολοχαγός που υπηρετεί σε στρατόπεδο του νομού Κιλκίς υπέστη τραυματισμό με υπηρεσιακό όπλο, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ βρισκόταν μέσα στο στρατόπεδο, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Ο υπολοχαγός «μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται αρμοδίως», σύμφωνα με την ανακοίνωση.