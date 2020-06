Θεσσαλονίκη

Ο πατέρας βίαζε την κόρη του και ο σύζυγος την εξέδιδε!

Φρίκη και αποτροπιασμός από τις αποκαλύψεις για την δράση του ηλικιωμένου. Ο νεότερος άνδρας φέρεται να ασελγούσε και να έδινε αλκοόλ στα ανήλικα παιδιά του.

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και ειδικών Ψυχολόγων των Κεντρικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης, υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων, καθώς και περίπτωση εμπορίας ανθρώπων.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 70 ετών, ελληνικής καταγωγής, μέλη του συγγενικού περιβάλλοντος των παθόντων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών - μεταχείριση ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 70χρονος άντρας, πατέρας 29χρονης σήμερα γυναίκας, κακοποιούσε την κόρη του και την ετεροθαλή αδελφή της (39 ετών σήμερα) όσο αυτές ήταν ανήλικες, με χρήση σωματικής βίας και προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών προέκυψε ότι, ο προαναφερόμενος 42χρονος, σύζυγος της 29χρονης γυναίκας, ασκούσε συχνά σωματική και σεξουαλική βία σε βάρος της, εξαναγκάζοντάς την να εκδίδεται προκειμένου να του αποδίδει χρηματικά ποσά, ενώ ασκούσε σωματική βία και στα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξαναγκάζοντάς τα σε κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος ενός εξ’ αυτών προχώρησε και σε ασελγείς πράξεις κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά δεν ζουν εδώ και έναν χρόνο με τον σύζυγο.

Πηγή: vorria.gr