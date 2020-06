Πρέβεζα

Πρέβεζα: οργή από συγγενείς της ηλικιωμένης για τον αλλοδαπό δράστη

Τι λένε για τα σενάρια και τις φήμες που κυκλοφορούν για σχέση του θύματος και του 40χρονου. Τι είπαν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Συνοδεία του δικηγόρου τους, οικεία πρόσωπα της ηλικιωμένης γυναίκας, που δέχθηκε επίθεση –και σεξουαλική - από τον 40χρονο Πακιστανό μέσα στο σπίτι της, μετέβησαν στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρέβεζας για ακρόαση.

Μέσω του δικηγόρου τους, όπως αναφέρει το prevezanews.gr δήλωσαν:

«Πρόκειται για ένα από τα πιο βίαια και σκληρά εγκλήματα που έχουν τελεστεί στην πόλη της Πρέβεζας και μάλιστα εις βάρος μιας ανυπεράσπιστης ηλικιωμένης γυναίκας. Πρωτίστως θα πρέπει να ευχηθούμε η παθούσα να ξεπεράσει τη σκληρή δοκιμασία που έχει υποστεί και να επιστρέψει υγιής κοντά μας.

Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και κυρίως σεβασμός στο πρόσωπό της, από όλους, ώστε να μην προσβάλλεται η τιμή και η υπόληψή της με ανυπόστατες και αστήριχτες φήμες και «σενάρια», που μόνο δυσφημούν και δεν δικαιολογούν με κανένα τρόπο το αποτρόπαιο έγκλημα, προκαλώντας επιπλέον πόνο και θυμό στους οικείους της, οι οποίοι θα είναι αμείλικτοι σε αυτό το θέμα. Οι αρμόδιες Αρχές θα πράξουν τα δέοντα και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σ’ αυτές».

Βιασμό έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή

Το πόρισμα του ιατροδικαστή ιατροδικαστή που διαβιβάστηκε στην Ασφάλεια και τον ανακριτή Πρωτοδικών Πρέβεζας, αναφέρει ότι η άτυχη ηλικιωμένη κακοποιήθηκε σεξουαλικά, καταρρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο δικηγόρος που είχε οριστεί από τον ανακριτή για την υπεράσπιση του 40χρονου αλλοδαπού υπέβαλλε την παραίτηση του και ορίστηκε αντικαταστάτης του, ο οποίος ζήτησε χρόνο για να μελετήσει την δικογραφία η οποία πλέον περιλαμβάνει και την κατηγορία του βιασμού.

Η 83χρονη εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Πακιστανός είχε συλληφθεί την Κυριακή από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στους οποίους είχε προβάλλει σθεναρή αντίσταση.

Η 83χρονη είχε βρεθεί αιμόφυρτη και γυμνή από τη μέση και κάτω στο κρεβάτι της μονοκατοικίας της, ο 40χρονος είχε θεωρηθεί ως υπ' αριθμόν ένα ύποπτος, καθώς είχε επιχειρήσει να την βιάσει το Μάρτιο του 2019.

Στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που τον παρέλαβαν είχε ισχυριστεί ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με την 83χρονη και ότι πήγε στο σπίτι της το βράδυ της Παρασκευής και έφυγε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όπως είχε πει, η ηλικιωμένη ήταν καλά όταν έφυγε, ενώ υποστήριξε πως δεν θυμάται αν την χτύπησε καθώς ήταν μεθυσμένος.