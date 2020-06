Ηράκλειο

Πλούσια… λεία σε σπίτια αρχαιοκάπηλων

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στα σπίτια τους κατά την διάρκεια ερευνών.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν, χθες σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, δύο Έλληνες, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου άγνωστοι δράστες είχαν προβεί σε εργασίες μη νόμιμης ανασκαφής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, την εμπεριστατωμένη έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, προέκυψε ότι οι δύο Έλληνες προέβησαν στις εν λόγω εργασίες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών στις οικίες των δύο ημεδαπών και σε αύλειο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ανιχνευτής μετάλλων, 5 τμήματα αρχαίων πήλινων ευρημάτων, απολίθωμα απροσδιόριστης χρονικής περιόδου, 3 τμήματα ακατέργαστου χρυσού βάρους 14 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, 2 κυνηγετικά όπλα, φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μια ξύλινη σφραγίδα, κοσμήματα τα οποία εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων και εργαλεία για την ανασκαφή (ηλεκτρικό κομπρεσέρ, ηλεκτρική γεννήτρια, καλώδιο-μπαλαντέζα με δυο προβολείς, φακός κεφαλής, λουξ φωτισμού, παλάμη).

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.