Επίθεση από πίτμπουλ την έστειλε στο χειρουργείο (εικόνες)

Η δραματική περιγραφή της γυναίκας για την δεκάλεπτη μάχη με τον σκύλο, που αρχικώς είχε «αρπάξει» το δικό της σκυλί, ενώ έκαναν βόλτα.

Τον απόλυτο τρόμο που έζησε από την άγρια επίθεση ενός αδέσποτου πιτ μπούλ περιγράφει η Ροσέλα Κότσι, η οποία κατάγεται από την Αλβανία και διαμένει μόνιμα στη πόλη της Χαλκίδας, μαζί με την οικογένεια της, εδώ και 15 χρόνια...

Όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής (21-06-2020) την ώρα που έκανε την συνηθισμένη βόλτα με τον σκύλο της στη περιοχή της Σουβάλας, παρουσία πλήθους κόσμου, στη πλατεία που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το Κόκκινο Σπίτι.

Ξαφνικά πετάχτηκε από πίσω ένας σκύλος ράτσας πιτ μπουλ που περιφερόταν στο σημείο και αφού όρμησε πρώτα στον σκύλο της, δάγκωσε και τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε αιμόφυρτη με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι της, ενώ και ο σκύλος της μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε κτηνιατρείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την μαρτυρία της γυναίκας, το συγκεκριμένο πιτ μπουλ ήταν αδέσποτο. Το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας, που διενεργεί έρευνα μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε κατά παντός υπευθύνου, δεν έχει διαπιστώσει αν έχει ιδιοκτήτη και εάν έχει πρόσφατα εγκαταλειφθεί.

Η περιγραφή της γυναίκας:



«Όπως περπατάγαμε μας ήρθε από πίσω, και όρμηξε πρώτα στο σκυλί μου, το δάγκωσε και το έπιασε από το λαιμό, εγώ προσπάθησα να το σώσω και μετά με έπιασε στο χέρι με δάγκωσε και ήρθε κόσμος και μας βοήθησε. Πιτ μπουλ ήταν. Αδέσποτο μπορεί να ήταν ή μπορεί να το αφήσανε γιατί ήταν καθαρό, δεν φαίνεται να ήταν μέρες έξω.

Πάλευα 10 λεπτά με το πιτ μπουλ για να σώσω το σκυλί μου και μετά μαζεύτηκε όλος ο κόσμος που μας βοήθησε και σωθήκαμε και οι δύο, και εγώ και το σκυλί. Ο κόσμος μας βοήθησε, που ήρθαν από κει που πίνανε καφέ και μπορούσαμε να το βγάλουμε το σκυλί αλλιώς δεν θα μας άφηνε. Το χέρι το άνοιξαν πάλι και έκαναν χειρουργείο, μαζεύει πύον, είναι σε κακή κατάσταση. Πήρα άλλη θεραπεία σήμερα... Έχει τραυματιστεί και το σκυλί, το πήγαμε στο ιατρείο και πήραμε θεραπεία...

Εκεί στη πλατεία που ήμασταν, ήταν Κυριακή είχε πολύ κόσμο και έπαιζαν παιδιά, και αν είχε πάει σε ένα παιδί τι θα γινόταν; Μετά έμαθα εγώ ότι πήγε εκεί η αστυνομία γιατί εγώ πήγα με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μετά έμαθα ότι είχε κρατήσει η αστυνομία το πιτ μπουλ μέχρι να έρθουν ειδικοί για τα σκυλιά για να τον πάρουν...»





Πηγή: eviazoom.gr