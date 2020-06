Κορινθία

Κιάτο: Πεζός παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού

Συναγερμός στις Αρχές. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε στην αμαξοστοιχία.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί όταν μία ομάδα Ρομά επιτέθηκε σε αμαξοστοιχία του Προαστιακού στις Κρήνες του δήμου Βέλου - Βόχας.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε στην αμαξοστοιχία 1313 (Κιάτο - Πειραιάς) γύρω στις 11:00 το πρωί, καθώς νωρίτερα ο Προαστιακός είχε παρασύρει ένα άτομο το οποίο κινείτο εντός της γραμμής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εν λόγω άτομο τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο συμβάν υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ΕΚΑΒ και πυροσβεστική.