Πρέβεζα

Πρέβεζα: προφυλακίστηκε ο Πακιστανός που κατηγορείται για τον βιασμό και τον ξυλοδαρμό της 83χρονης

Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 40χρονος Πακιστανός ο όποιος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 83χρονης γυναίκας από την Πρέβεζα, η οποία νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την δικηγόρο του κατηγορουμένου, την οποία όρισε το Δικαστήριο, Αρετή Γούση, ο 40χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή πως κάποιος άλλος ξυλοκόπησε την άτυχη γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών.

Φωτογραφία: prrevezanews.gr