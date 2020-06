Ρεθύμνου

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Μυλοπόταμο

Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και εντοπίστηκαν 8 φυτείες κάνναβης και 1.272 δέντρα. Αναζητούνται οι "καλλιεργητές".

Ολοκληρώθηκε η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ρεθύμνης, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν συνολικά οχτώ φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης και κατασχέθηκαν συνολικά χίλια διακόσια εβδομήντα δύο (1.272) δενδρύλλια κάνναβης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα.

Η επιχείρηση, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί, οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης και συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, αστυνομικοί της Ομάδας Ειδικών Αποστολών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοπόταμου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης και του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου.

Παράλληλα τις έρευνες συνέδραμε το ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον εντοπισμό και αναγνώριση φυτειών κάνναβης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν επτά φυτείες (7) σε ορεινές και δασικές εκτάσεις του Δήμου Μυλοποτάμου και μία φυτεία σε ορεινή και δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων, όπου καλλιεργούντο επιμελώς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τα συνολικά χίλια διακόσια εβδομήντα δύο δενδρύλλια κάνναβης. Όλα τα φυτά ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως και 1,5 μέτρου και όλα εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.