Θεσσαλονίκη

Έβαλαν φωτιά σε μηχανάκι και επεκτάθηκε σε δύο ΙΧ (βίντεο)

Σε απόγνωση ο νεαρός ιδιοκτήτης της μηχανής, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μηχανή στην περιοχή Φάληρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης που διενεργούν πυροσβεστική και αστυνομία, η φωτιά αποδίδεται σε εμπρησμό.

Άγνωστοι φαίνεται να τοποθέτησαν εύφλεκτο υλικό στο δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο επί της οδού Μιαούλη, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα.

Εκτός από τα τροχοφόρα που καταστράφηκαν ολοσχερώς, προκλήθηκαν φθορές στις εισόδους δύο πολυκατοικιών. Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική, ενώ δεν κινδύνευσαν ένοικοι της περιοχής.