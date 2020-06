Μαγνησία

Μοιραίο μπάνιο για άνδρα σε παραλία

Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε, έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε.

Μοιραίο αποδείχθηκε το μπάνιο στη θάλασσα για έναν ηλικιωμένο άντρα στην παραλία «Αλυκές» Βόλου. Ο άτυχος άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο 86χρονος ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.