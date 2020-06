Λάρισα

Φωτιά στο σταθμό του τρένου στη Λάρισα (εικόνες)

Πανικός επικράτησε τη νύχτα, οπότε και ξέσπασε φωτιά στο σταθμό του τρένου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένα βαγόνια που βρίσκονταν δίπλα στην καφετέρια του σταθμού, γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Το ένα βαγόνι καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το δεύτερο υπέστη μερικές ζημιές.

Από το περιστατικό δεν κινδύνεψε άνθρωπος.

