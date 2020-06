Βοιωτία

Απεγκλωβισμός από όχημα που ανετράπη στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Διερχόμενοι από το σημείο έσπευσαν να απεγκλωβίσουν την οδηγό που βρέθηκε στο ανεστραμμένο όχημά της.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Χαλκίδας, στο ύψος του Ελαιώνα.

Το όχημα μίας 41χρονης βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη, από άγνωστη αιτία και βρέθηκε στην άκρη του δρόμου.

Η γυναίκα σοκαρισμένη απεγκλωβίστηκε από διερχόμενους και αστυνομικούς, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Θηβών.

Πηγή: RadioThiva97.5