Θεσσαλονίκη

Οικογενειακή επιχείρηση..διαρρηκτών χτύπησε μέχρι και μοναστήρι (εικόνες)

Πλούσια η δράση της συμμορίας τα μέλη της οποίας ήταν μεταξύ τους μια...οικογένεια.

Οικογενειακή επιχείρηση κλοπών και διαρρήξεων είχαν στήσει έξι άνδρες Ρομά στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα η εντατική και επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξάρθρωση συμμορίας, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε πλήθος περιπτώσεων κλοπών (τετελεσμένες και σε απόπειρα).

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης από αστυνομικούς της Ασφάλειας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, καθώς και ομάδων ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έξι άνδρες ηλικίας 45, 39, 27, 47, 22 και 37 ετών, όλοι συγγενείς μεταξύ τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της «Εγκληματικής οργάνωσης - Συμμορίας», «Διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσες και σε απόπειρα», «Πλαστογραφίας υπό τη μορφή της κατάρτισης και χρήσης πλαστού εγγράφου», «Ρυθμίσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών», «Απείθειας» και για παράβαση του Νόμου «Περί όπλων και εκρηκτικών».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας τουλάχιστον κατά τον τελευταίο μήνα, στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Πανοράματος, Πεύκων, Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Περαίας Θεσσαλονίκης προέβησαν σε δώδεκα διαρρήξεις οικιών, μία διάρρηξη Ιερού Ησυχαστηρίου, μία κλοπή και μία απόπειρα κλοπής Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και πέντε κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, με τη λεία τους να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.950 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που διενεργήθηκαν, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, σε οικίες των συλληφθέντων, στις περιοχές του Λαγκαδά, Υψωμάτων Διαβατών και Κορδελιού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία επαναληπτική καραμπίνα, ένα κυνηγετικό όπλο, τέσσερις φορητοί ασύρματοι συντονισμένοι σε συχνότητες της αστυνομίας, διαρρηκτικά εργαλεία, πλήθος κοσμημάτων κ.α..

Επιπλέον, κατασχέθηκαν οκτώ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας των συλληφθέντων ή στενών συγγενών τους, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.