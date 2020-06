Φθιώτιδα

Συμμορία “έγδυνε” ηλικιωμένους - Πήραν μέχρι και... χρυσά δόντια

Αδίστακτοι είχαν σπείρει τον τρόμο σε ηλικιωμένους. Πώς δρούσαν.

Τον τρόμο είχαν σπείρει σε ηλικιωμένους σε χωριά της Ευρυτανίας, τα μέλη της συμμορίας των Ρομά που προσποιούνταν τους έμπορους φρούτων, λαχανικών ή ακόμη και ειδών προικός για να προσεγγίζουν τα θύματά τους.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, κάθισαν το πρωί της Πέμπτης έξι Ρομά ηλικίας 25 με 35 ετών, εκ των οποίων οι τρεις είχαν προφυλακιστεί για τις πράξεις τους που σημειώθηκαν στο διάστημα 23/6/2019 έως 12/7/2019. Κατά περίπτωση κατηγορούνταν για ληστεία, συνέργεια σε ληστεία και κλοπές.

Μάλιστα στη μία περίπτωση δεν δίστασαν από το σπίτι 88χρονης, με τη μέθοδο της απασχόλησης, να αφαιρέσουν πέντε χρυσά δόντια από το κομοδίνο της, ενθύμιο του μακαρίτη του άνδρα της, αλλά και 7.200 ευρώ. Από άλλη γυναίκα 89 ετών, ο ένας εκ των κατηγορουμένων ασκώντας βία την ακινητοποίησε και σκίζοντας την ποδιά της αφαίρεσε από αυτή το ποσό των 4.405 ευρώ. 4.000 ευρώ μαζί με κοσμήματα είχαν πάρει και από άλλον ηλικιωμένο με τη μέθοδο της απασχόλησης, ενώ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις είχαν εισέλθει σε σπίτια όταν οι ιδιοκτήτες έλειπαν και είχαν αφαιρέσει 1.000 και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ποινές

Στους τρεις Ρομά που είχαν προφυλακιστεί τον περασμένο Ιούλιο, το Δικαστήριο επέβαλε ποινές καθείρξεως πλην όμως έδωσε ανασταλτική δύναμη στην έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι ποινές ήταν πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες για τον πρώτο που είχε άμεση εμπλοκή με τη ληστεία και από πέντε (5) χρόνια στους άλλους δύο που είχαν απλή συνέργεια στη ληστεία, αλλά κατηγορούνταν για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στους άλλους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα για συνέργεια στις κλοπές, ενώ ο έκτος κατηγορούμενος αθωώθηκε, καθώς η μοναδική συμμετοχή του ήταν η διάθεση του αυτοκινήτου.

«Ως μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή» περιέγραψε την απόφαση του Δικαστηρίου για τον έναν εκ των δύο Ρομά που είχε προφυλακιστεί για απλή συνέργεια στη ληστεία και είχε την υπεράσπισή του, η συνήγορός του Αργυρώ Καραφέρη: «Ο εντολέας μου επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια για τις πράξεις του, κάτι που και η έδρα του Δικαστηρίου αποδέχτηκε. Έτσι του δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή». Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συνεδρίαση ήταν επεισοδιακή εξαιτίας της έντασης που επικράτησε μεταξύ των συγγενών των κατηγορουμένων. Χρειάστηκε μάλιστα να μεταβεί στο Εφετείο ισχυρή αστυνομική δύναμη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

