Απόπειρα αρπαγής 14χρονου

Η ψύχραιμη αντίδραση του παιδιού και η άμεση κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τον τρόμο έζησε ένα αγόρι 14 ετών, όταν χθες το απόγευμα στον Πύργο, τον πλησίασε ένα βαν με δύο άνδρες, την ώρα που εκείνο περπατούσε προς το φροντιστήριό του. Οι άγνωστοι του είπαν ότι τους είχε στείλει η μητέρα του και επιχείρησαν να το βάλουν μέσα στο όχημα.

Εκείνο όμως, αρνήθηκε και τότε ο ένας από τους δύο κινήθηκε προς το μέρος του. Το παιδί κατάλαβε ότι κινδυνεύει και άρχισε να τρέχει.

Αφού ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην Αμαλιάδα και προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, όπου και αναγνωρίστηκαν από το αγόρι.

Οι δύο άνδρες, βουλγαρικής υπηκοότητας, συνελήφθησαν και το βαν κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Εισαγγελέα Ηλείας όπου ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το πρωί.

Η προανάκριση γίνεται από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου.

Οι συμβουλές της Αστυνομίας με αφορμή το περιστατικό

Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν κάθε παιδί να γνωρίζει:

Το όνομα του και τη διεύθυνση του.

Να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο.

Να καλεί το “100” σε περίπτωση ανάγκης.

Να απευθύνεται για βοήθεια μόνο σε Αστυνομικούς ή σε γνωστά άτομα.

Να μην μπαίνει σε αυτοκίνητο ή να ακολουθεί οποιοδήποτε άτομο χωρίς την συγκατάθεση των γονιών του.

Σε περίπτωση ανάγκης να απευθύνεται σε άτομα που του έχει υποδείξει η οικογένεια του ότι είναι της εμπιστοσύνης της π.χ. σε συγγενείς ή φίλους.

Να μην απαντά όταν χτυπούν την πόρτα και οι γονείς δεν είναι στο σπίτι και ποτέ να μην λέει σε κάποιον στο τηλέφωνο ότι είναι μόνο του.

Να μην δέχεται “δώρα” που προσφέρουν άγνωστοι