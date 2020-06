Μεσσηνία

Μητρόπολη Μεσσηνίας: ρασοφόρος εξαπατά πιστούς

Ο ρασοφόρος εξαπατά πιστούς αποσπώντας τους χρήματα και τιμαλφή πραγματοποιώντας δήθεν αγιασμούς και εξορκισμούς.

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Μητρόπολη Μεσσηνίας με ανακοίνωση που υπογράφει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το τελευταίο διάστημα ένας ρασοφόρος, που συστήνεται ως πατήρ Γεώργιος εξ Ιεροσολύμων, μάλλον ψευδοκληρικός, εξαπατά πιστούς αποσπώντας τους χρήματα και τιμαλφή πραγματοποιώντας δήθεν αγιασμούς και εξορκισμούς.

"Με το πρόσχημα, ότι είναι ψυχοσωτήρας περιφέρεται στην πόλη της Καλαμάτας και της εκκλησιαστικής μας επαρχίας αυτοχαρακτηριζόμενος φωτισμένος και χαρισματούχος, τελεί Αγιασμούς και τάχα διαβάζει ασθενείς, ώστε τάχα να θεραπευθούν, εξαπατώντας τους πιστούς με διάφορες ψευδομαγγανείες, οργανώνοντας δήθεν πνευματικές συναντήσεις" τονίζει ο κ. Χρυσόστομος και προσθέτει: "Καθστά τα σπίτια διαφόρων ευσεβών χριστιανών σε... εργασ΄τηριο εξορκισμών, σε... βιομηχανία θαυμάτων, οραμάτων και δήθεν υπερφυσικών καταστάσεων, εκμεταλλευόμενος την απλότητα, αφέλεια και αγαθότητα αυτών". Όλο αυτό φυσικά με σκοπό να αποσπάσει χρήματα ή τιμαλφή από τους πιστούς.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας προτρέπει τους πολίτες να μην εμπιστεύονται "κάθε απατεώνα και θεομπαίχτη ρασοφόρο, ο οποίος εν ονόματι του Ιησού Χριστού προσπαθεί να συγκινήσει με το ύφος του, την εξωτερική του εμφάνιση, την υποκριτική συμπεριφορά και την δήθεν μαχητικότητα τους υπέρ της Ορθοδοξιας, ο οποίος μπορεί να εκμεταλλεύεται ή και να επικαλείται την Ιεροσολυμίτική του καταγωγή και να ξεγελάει τους εύπιστους και απλούς ανθρώπους. Να συμβουλεύεστε τους κληρικούς εφημέριους των ενοριών σας και να μην ενθουσιάζεστε από κάθε τι το διαφορετικό, μυστικιστικό και δήθεν αγιαστικό, αλλά να έχετε κρίση και διάκριση".

Πηγή: eleftheriaonline.gr