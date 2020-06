Χανιά

Εξαφάνιση Λυτινάκη: ποινικές διώξεις στα αδέλφια της για δολοφονία της!

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης. Γιατί κατηγορούνται ο αδελφός και η αδελφή της άτυχης Ευαγγελίας;

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του αδελφού και της μίας αδερφής της άτυχης Ευαγγελίας Λυτινάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2018, ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα Χανίων.

Τα δύο αδέλφια κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Ειδικότερα, η ανακρίτρια κάλεσε για απολογία τον αδελφό της Ευαγγελίας Λυτινάκη, ο οποίος αρνήθηκε όσα τον βαραίνουν και κατηγόρησε την αδελφή τους για τη δολοφονία της.

Λόγω του βεβαρημένου της υγείας του και της προχωρημένης ηλικίας του δεν προφυλακίστηκε. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση μέχρι τη δικάσιμο που θα οριστεί. Στον Ανακριτή αναμένεται για να απολογηθεί μετά από κλήση του και η αδελφή του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη της άτυχης γυναίκας χάθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2018 ενώ πήγαινε με ψώνια στο σπίτι του αδελφού της στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Τις τελευταίες της κινήσεις κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από το γειτονικό σπίτι της άλλης αδελφής της… Η εξαφάνιση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ πρόκειται για μία υπόθεση εξαφάνισης από τις λίγες στην Ελλάδα.

Πηγή: neakriti.gr