Ληστής μαχαίρωσε περιπτερά!

Άγρια επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε από ληστή ένας ιδιοκτήτης περιπτέρου στην Αταλάντη.

Ο εφιάλτης του άτυχου 66χρονου ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας κουκουλοφόρος με την απειλή μαχαιριού θέλησε να τον ληστέψει, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του περιπτερά. Ο αδίστακτος δράστης κατάφερε στον 66χρονο μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη και έφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο περιπτεράς νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, διασωληνωμένος, με την κατάστασή του να θεωρείται σοβαρή αλλά σταθερή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης πρόλαβε να αφαιρέσει κάτι από το περίπτερο, ενώ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, που πιθανόν είναι αλλοδαπός, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή έρευνες.

Η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη, καθώς η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο πιο κεντρικό μέρος της πόλης και σε μέρα και ώρα που υπάρχει κίνηση στο σημείο.





