Ηλεία

Τραγωδία: νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες απανθρακωμένος μέσα στη φλεγόμενη οικία του...

Τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του βρήκε ένας άνδρας στο Κάτω Ξηροχώρι, στη Ζαχάρω Ηλείας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη μονοκατοικί ατου άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες απανθρακωμένος. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν Γερμανό υπήκοο.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο σημείο επιχείρησαν και παραμένουν εννέα οχήματα, με 14 άνδρες, από τα ΠΚ Κρεστένων, Ολυμπίας, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Πηγή: patrisnews.com