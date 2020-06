Δωδεκανήσα

Διαγόρας Ρόδου: Θρήνος για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή

Στο πένθος βυθίστηκε η ομάδα της Ρόδου μετά τον αιφνίδιο χαμό του ανήλικου ποδοσφαιριστή.

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο Διαγόρας Ρόδου για τον θάνατο του 17χρονου ποδοσφαιριστή Μιχαήλ-Άγγελου Χατζηστεφανή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η σχετική ανακοίνωση του Διαγόρα αναφέρει:

«Ο Διαγόρας Ρόδου θρηνεί τον άδικο χαμό του 17χρονου Μιχαήλ-Άγγελου Χατζηστεφανή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή. Ο Μιχαήλ –Άγγελος παλιότερα υπηρέτησε τις Ακαδημίες ποδοσφαίρου του ιστορικού μας συλλόγου. Έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος και την οικογένεια του "Γηραιού".

Οι Διοικήσεις της ΠΑΕ Γ.Σ. Διαγόρας 1905 και του Ερασιτέχνη Διαγόρα, οι προπονητές, αλλά και όλοι οι πρώην συναθλητές του, εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια Χατζηστεφανή, όπως και στον παππού του κ. Γιώργο Μιχελλαράκη, που αποτέλεσε βασικό στέλεχος προηγούμενων διοικήσεων του Διαγόρα. Τα λόγια σε τόσο πικρές στιγμές είναι περιττά... Δύναμη και υπομονή, να αντέξουν την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους...».