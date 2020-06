Θεσσαλονίκη

Thessaloniki Pride: Γιορτή με χρώματα και… αποστάσεις στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Συγκέντρωση και πορεία έκαναν στο κέντρο της πόλης τα μέλη και οι φίλοι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που αυτοοργανώθηκαν για 4η χρονιά.

Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις διακρίσεις και σε κάθε μορφής ρατσισμό, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 4ου Αυτοοργανωμένου Thessaloniki Pride.

Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, κρατώντας πανό με μηνύματα υπέρ της διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας και κατά των διαχωρισμών, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, στο άγαλμα του Βενιζέλου, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και χορευτικά δρώμενα. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία σε κεντρικές οδούς της πόλης, (Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή) με τους συμμετέχοντες να κρατούν τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στα χρώματα του ουράνιου τόξου και να φωνάζουν συνθήματα κατά του ρατσισμού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης διακόπηκε χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν ήταν αυξημένη.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία κινήθηκαν στη συνέχεια προς το ΑΠΘ, στον εξωτερικό χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου διοργανώνεται συζήτηση.

Οι διοργανωτές του 4ου Αυτοοργανωμένου Thessaloniki Pride, ανέφεραν σε ανακοίνωση, ότι λόγω της πανδημίας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μόνο η πορεία και μία εκδήλωση μετά από αυτήν, και κάλεσαν όσους πήραν μέρος στις δράσεις να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να φορούν μάσκα.