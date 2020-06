Φθιώτιδα

Εγκλωβίστηκε στο τρακτέρ που ανατράπηκε και πήρε φωτιά (εικόνες)

Απανθρακωμένος ανασύρθηκε ο άτυχος αγρότης, το όχημα του οποίου “τουμπάρισε” και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τραγωδία το απόγευμα του Σαββάτου στην Καρυά του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Τρακτέρ που εκτελούσε αγροτικές εργασίες, αναποδογύρισε και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, εγκλωβίζοντας τον 63χρονο οδηγό, που βρήκε φρικτό θάνατο.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, η πυρκαγιά - που απείλησε δασική έκταση - ελέγχθηκε από την άμεση επέμβαση πυροσβεστών, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο οδηγό, ο οποίος ανασύρθηκε απανθρακωμένος.