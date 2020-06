Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία στο Καλοχώρι

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των κακοποιών, που διέφυγαν με βαν.

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, το βράδυ του Σαββάτου, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, μετά από ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην οδό Ολύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes.gr, τέσσερα άτομα με την απειλή όπλου λήστεψαν έναν πολίτη στην περιοχή της Πόντου, κοντά στο παλιό ΣΔΟΕ και στη συνέχεια διέφυγαν με ένα λευκό βαν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.