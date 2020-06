Εύβοια

Θρήνος για νεαρό οδηγό που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Στο σημείο υπάρχει επικίνδυνη στροφή και φαίνεται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, βγήκε εκτός δρόμου και το αμάξι «κρεμάστηκε» ακριβώς πάνω από το ποτάμι.

Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν νεαρό μόλις 23 ετών! Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο 10ο χλμ της ε.ο. Χαλκίδας – Αιδηψού.

Διερχόμενοι οδηγοί, που αντίκρισαν τα συντρίμμια, ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική για αυτοκίνητο με ένα εγκλωβισμένο άτομο, δίπλα στο ποτάμι του Κολοβρέχτη.

Πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας που έφτασαν στο σημείο, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου, για τον οποίο όμως ήταν ήδη αργά.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

Πηγή: lamiareport.gr