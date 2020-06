Αχαΐα

Πυροσβέστες τραυματίστηκαν από ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος

Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο αναποδογυρισμένο όχημα τους.

(εικόινα αρχειου)

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, όταν για άγνωστους ακόμα λόγους, ανατράπηκε το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Οι πυροσβέστες μετείχαν στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Πηγάδια της Αχαΐας.

Αμέσως μετά την ανατροπή του οχήματος, συνάδελφοι των δύο πυροσβεστών έσπευσαν να τους βοηθήσουν και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν.

Στην συνέχεια οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο της Πάτρας όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.