Τραυματισμός πυροσβέστη σε φωτιά στη Μούτελη

Ο πυροσβέστης τραυματίστηκε από πτώση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς...

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Μούτελης του Δήμου Πύργου.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι και λόγω των δυνατών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, αλλά και λόγω της δυσκολίας προσέγγισης στο σημείο, πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Ο άτυχος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Στην κατάσβεση της επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υ πηρεσία Πύργου, ενώ συνέδραμαν και εναέρια μέσα (PZL).

