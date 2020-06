Θεσσαλονίκη

Καταγγελία για αρπαγή σακούλας με 27.000 ευρώ!

Θύματα ληστείας κατήγγειλαν ότι έπεσαν, το βράδυ του Σαββάτου, δύο πακιστανικής καταγωγής άντρες, στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην αστυνομία, την ώρα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο τους πλησίασε όχημα τύπου βαν και τους «έκλεισε» το δρόμο.

Κατά την ίδια καταγγελία, στη συνέχεια, τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά βγήκαν από το βαν και αφού απείλησαν με όπλο τους δύο αλλοδαπούς, άρπαξαν μία σακούλα που κατά δήλωσή τους περιείχε 27.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά, όπως κατέθεσαν, προορίζονταν για την αγορά αυτοκινήτου.

Η καταγγελία ερευνάται από την αστυνομία...