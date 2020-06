Ηράκλειο

Κορονοϊός: βαριά “καμπάνα” σε μπαρ για συνωστισμό!

Βαρύ πρόστιμο αλλά και αναστολή λειτουργίας λόγω πολυκοσμίας!

Βαριά "καμπάνα" έριξε κλιμάκιο της ΕΛΑΣ σε επιχείρηση εστίασης στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρη των μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί επέβαλαν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην εν λόγω επιχείρηγση, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε περισσότερος κόσμος από ό,τι θα έπρεπε.

Παράλληλα, εκτός από το χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι είναι αυστηροί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα μέτρα που έχουν θεσπιστεί.

Πηγή: flashnews.gr