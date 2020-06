Σέρρες

Νεκρός σε τροχαίο νεαρός μοτοσικλετιστής (βίντεο)

Τραγικό τέλος για νεαρό που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα, στον οδικό άξονα που συνδέει την Μεσορράχη με την Αμφίπολη, στις Σέρρες.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η δίκυκλη μηχανή που οδηγούσε o 22χρονος ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός αναβάτης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο που μετέφερε τον 22χρονο στο Νοσοκομείο των Σερρών, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας Σερρών.

