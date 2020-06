Δωδεκανήσα

Νέος σεισμός στη Ρόδο

Νέα σεισμική δόνηση αναστάτωσε νωρίς το πρωί το νησί, λίγες μόνο ώρες μετά τα 5,4 Ρίχτερ...

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε εκ νέου, σήμερα το πρωί, τους κατοίκους της Ρόδου.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειωθηκε 29 χλμ δυτικά της Ρόδου. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 70 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 7.43 το πρωί σημειώθηκε και τρίτη δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών, 56 χλμ ΒΑ της Ρόδου.

Ο πρώτος σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 30χλμ Βορεοανατολικά της Ρόδου και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 54,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα. Ωστόσο, υπήρξε σχετική ανησυχία ειδικά στην πόλη της Ρόδου όπου ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός.