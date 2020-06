Φθιώτιδα

Φίδι τρύπωσε σε πολυκατοικία (εικόνες)

Άνω – κάτω έγινε μία πολυκατοικία στην Λαμία για ένα φίδι.

Το μεσημέρι της Δευτέρας το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχθηκε μία κλήση για φίδι σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου.

Ένα όχημα με δύο πυροσβέστες έφτασε στο σημείο και ξεκίνησαν άμεσα οι αναζητήσεις, καθώς ο “απρόσκλητος επισκέπτης”, μόλις αντιλήφθηκε κόσμο, φρόντισε να εξαφανιστεί.

Οι πυροσβέστες επέμειναν για αρκετή ώρα ψάχνοντας για το ερπετό που φαίνεται ότι κρύφτηκε καλά σε κάποια φυσική κρυψώνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Ιουνίου είχε επέμβει πάλι η πυροσβεςτική της Λαμίας για ένα φίδι πάλι σε πολυκατοικία, εκείνη τη φορά στην οδό Παπαφλέσσα.

