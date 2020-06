Εύβοια

Τροχαίο με δύο τραυματίες (εικόνες)

Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα παιδί και ο ένας οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον περιφερειακό δρόμο του Αλιβερίου.

Δύο αυτοκίνητα που οδηγούσαν, μία 59χρονη και ένας 39χρονος αντίστοιχα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η ανήλικη εγγονή της 59χρονης που βρισκόταν στο όχημα, όπως και ο 39χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και εθελοντές της διασωστικής ομάδας Rescue Team 312 (SAR 312).

Πηγή; Eviazoom