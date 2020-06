Δωδεκανήσα

Νέος σεισμός στην Κάσο

Ασθενής σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:44 στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 378 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Είχαν προηγηθεί δύο δονήσεις, την περασμένη Παρασκευή και την Κυριακή. Πρόκειται για δονήσεις 4,5 και 4,4 Ρίχτερ, στον ίδιο θαλάσσιο χώρο.