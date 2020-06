Θεσσαλονίκη

Οχιά σκόρπισε τον τρόμο σε παιδική χαρά (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη, όταν περίοικοι εντόπισαν σε κάγκελα του πάρκου μια οχιά.

Η αντίδραση ήταν άμεση και κλήθηκε τόσο η Αστυνομία, όσο και η Πυροσβεστική ώστε να ληφθεί μέριμνα για την απομάκρυνση του ερπετού.

Λύση έδωσε τελικά ένας εθελοντής από τη Δράση για την Άγρια Ζωή, που πήρε το ερπετό και το μετέφερε σε άλλο περιβάλλον.

Όπως αναφέρει στην Voria.gr ο ερπετολόγος Ηλίας Στραχίνης, η εν λόγω αρσενική οχιά είχε κάνει την εμφάνιση της και πέρυσι, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να απομακρυνθεί.

«Από φωτογραφίες που έλαβα πέρυσι και τις συνέκρινα με φετινές κατάλαβα ότι πρόκειται για το ίδιο φίδι», εξηγεί ο κ. Στραχίνης, καθώς όπως λέει υπάρχουν ορισμένα σημεία στο επάνω στο δέρμα του φιδιού όπως το δακτυλικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, τα οποία και βοηθούν τους ειδικούς να ταυτοποιούν τα ερπετά.

Πηγή: voria.gr