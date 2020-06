Φθιώτιδα

Aνήλικη παρασύρθηκε στη θάλασσα με φουσκωτό στρώμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το μόλις 6 ετών κοριτσάκι, την ώρα που βρισκόταν πάνω στο στρώμα της!

(Φωτό αρχείου)

Ένα κοριτσάκι, 6 ετών, το οποίο επέβαινε σε θαλάσσιο πνευστό στρώμα, παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη θαλάσσια περιοχή Αγιος Ιωάννης, με κατεύθυνση προς τη θαλάσσια περιοχή Μελίσσια στη Στυλίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας κι ενώ η μικρή βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά της.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού, καθώς και περιπολικό όχημα όπου εντόπισαν την ανήλικη επιβαίνουσα στο θαλάσσιο στρώμα, καλά στην υγεία της.

To μικρό κοριτσάκι επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη ξηρά, με τη συνοδεία του περιπολικού σκάφους του λιμενικού.