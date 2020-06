Μεσσηνία

Οικογενειακή χασισοφυτεία εντοπίστηκε από..αέρος (εικόνες)

Πλήρως εξοπλισμένο ήταν το σημείο στο οποίο βρέθηκαν τα δενδρύλλια. Χειροπέδες σε αδέλφια.

Σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο χωριό Κρεμμύδια, στο δήμο Πύλου – Νέστορος εντοπίστηκε μικρή φυτεία, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας.

Οι Αρχές είδαν τη μίνι φυτεία από ελικόπτερο της Αστυνομίας, σε επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο χωριό Κρεμμύδια.

Η φυτεία είχε καλλιεργηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, εμβαδό 100τμ. Εκεί εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 36 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρων.

Επιπλέον, στο χώρο βρέθηκε ο αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Επίσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι καλλιεργητές μετέφεραν νερό στη φυτεία με βυτίο που είχαν βάλει σε τρακτέρ, ενώ αποθήκευαν νερό σε μπιτόνια και στη συνέχεια πότιζαν με σωλήνες που είχαν τοποθετήσει στην έκταση.

Οι τρεις δράστες, αδέλφια ηλικίας 31, 37 και 40 ετών, εντοπίσθηκαν στο σπίτι τους στην περιοχή και συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Τα τρία αδέλφια οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας και χθες το απόγευμα αναμενόταν να απολογηθούν στον ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας.

Πηγή: tharrosnews.gr