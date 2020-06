Φθιώτιδα

Αυτοκίνητο παρέσυρε κοριτσάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομακτικό το πώς διέφυγε της προσοχής των δικών της το 4χρονο κορίτσι.

Σοβαρά τραυματίστηκε κοριτσάκι που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, στην είσοδο της Μακρακώμης.

Το παιδί είχε έφτασε στο σημείο με τη γιαγιά και τη μαμά του, με ταξί.

Κατεβαίνοντας όμως, από το ταξί, διέφυγε από την προσοχή τους και επιχείρησε να περάσει το δρόμο.

Όχημα που περνούσε από το σημείο χτύπησε το παιδί με τον καθρέφτη και το τραυμάτισε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όμως κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ εξαιτίας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έδειξαν οι εξετάσεις, αποφασίστηκε το κορίτσι να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία.

Από το ΑΤ Σπερχειάδας διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: lamiareport.gr