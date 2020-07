Ηράκλειο

Με λύρες, “αψίδες” και τεστ υποδέχτηκαν οι Κρητικοί την πρώτη διεθνή πτήση (εικόνες)

Εντυπωσιακή υποδοχή των πρώτων τουριστών που "πάτησαν" Κρήτη...

Πτήση από το Ανόβερο της Γερμανίας εγκαινίασε την τουριστική περίοδο στο Ηράκλειο, σήμερα το πρωί, μετά το άνοιγμα του αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, για πτήσεις από το εξωτερικό. Η υποδοχή του πρώτου αεροσκάφους έγινε, όπως απαιτεί το έθιμο, με μία υδάτινη αψίδα που σχηματίστηκε στην πίστα του αεροδρομίου και με μία μικρή τελετή, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, οι οποίοι καλωσόρισαν τους επισκέπτες με κεράσματα και κρητική μουσική που έπαιζαν ζωντανά Κρήτες καλλιτέχνες.

Το πρώτο αεροσκάφος έφτασε με πληρότητα 100% στο Ηράκλειο, ενώ οι επιβάτες, όλων των ηλικιών και τηρούσαν πιστά τα μέτρα, κατά την άφιξή τους στην Κρήτη δεν έδειξαν ανήσυχοι σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορονοϊού, δηλώνοντας έτοιμοι να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί.

Με την άφιξη του πρώτου αεροσκάφους ξεκίνησε και η διαδικασία τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς, όπως ανακοινώθηκε και από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τις προηγούμενες ημέρες, καθημερινά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου θα λαμβάνονται 825 δείγματα από επιβάτες που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία θα ελέγχονται για κορονοϊό.

Όπως δήλωσε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Γιώργος Πλιάκας, κατά την πρώτη ημέρα απελευθέρωσης των πτήσεων από το εξωτερικό στο Ηράκλειο θα φτάσουν περίπου 40 πτήσεις από Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία και Πολωνία και θα μεταφέρουν περίπου 4.000 επιβάτες, τους πρώτους τουρίστες για τη φετινή σεζόν.

«Ξεκινάει δυναμικά ο τουρισμός στην Κρήτη. Το ενθαρρυντικό είναι ότι όλες οι πτήσεις είναι γεμάτες, γίνονται κανονικά οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πρέπει να γίνονται με τον κωδικό που πρέπει να έχει ο κάθε επιβάτης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τώρα στην αρχή, γιατί κάποιοι δεν έχουν τον κωδικό στο κινητό τους αλλά σε χαρτί, αλλά αυτά είναι μικρά ζητήματα που θα λύσουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τη διαδικασία που προχωράει», ανέφερε ο κ. Πλιάκας, ο οποίος εξήγησε ότι στην πρώτη πτήση έγιναν 20 δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τους συνολικά 167 επιβάτες.

Ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου διευκρίνισε ότι η ζήτηση από την πρώτη ημέρα καλλιεργεί αισιοδοξία, ενώ υπήρξε και περίπτωση εταιρείας που ενώ είχε προγραμματισμένη πτήση με αεροσκάφος 320, το άλλαξε σε 330 και από 160 επιβάτες θα φέρει 300, καθώς το ενδιαφέρον ήταν έντονο. «Αυτό είναι καλό σημάδι για τον τουρισμό. Μέχρι τις 15 Ιουλίου νομίζω ότι θα κυμανθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Θα το βλέπουμε ανά εβδομάδα πώς κινείται το ρεύμα του τουρισμού. Αν οι πρώτοι επισκέπτες που έρχονται μείνουν ευχαριστημένοι και νιώσουν ασφαλείς, θα είναι οι καλύτεροί μας πρεσβευτές. Θέλουμε να μείνουν ικανοποιημένοι γιατί οι δικές τους θετικές εντυπώσεις θα δώσουν περαιτέρω ώθηση» συμπλήρωσε ο κ. Πλιάκας.

Ο επικεφαλής της TUI στην Ελλάδα, Γιώργος Δήμας, σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική και πως στόχος της TUI να φτάσει ο τουρισμός στο 50% της κίνησης των περασμένων ετών.

«Ξεκινάμε, επιτέλους, την καλοκαιρινή σεζόν και ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να επιτευχθούν οι αφίξεις που περιμένουμε. Τα μηνύματα είναι θετικά, καθώς υπάρχει μια ροή κρατήσεων. Βέβαια, είναι νωρίς, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες για να παρακολουθήσουμε ροή» επισήμανε ο κ. Δήμας.

Παρών στη μικρή τελετή υποδοχής ήταν και ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος επανέλαβε ότι υπάρχει δομημένο σχέδιο, ωστόσο όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση.

«Υποδεχόμαστε τους πρώτους τουρίστες, έστω και καθυστερημένα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Υπάρχει σχέδιο και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα είμαστε σε εγρήγορση και ελπίζουμε να μην παραστεί ανάγκη να παρέμβουμε με οποιονδήποτε τρόπο που δεν θα είναι ευχάριστος», τόνισε ο κ. Λαμπρινός.

Στο περιθώριο της τελετής υποδοχής των πρώτων τουριστών υπήρξε ισχυρή αστυνομική δύναμη πέριξ του αεροδρομίου λόγω κινητοποίησης των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι αντιδρούν στη μη υπογραφή -έως σήμερα- της συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους ιδιοκτήτες.