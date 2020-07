Κιλκίς

Τελωνείο Ευζώνων: Αλαλούμ και σύγχυση στα σύνορα (βίντεο)

Χαρακτηριστικές της κατάστασης που επικρατεί είναι οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή…

Ανοιχτό είναι τελικά το Τελωνείο Ευζώνων για τους τουρίστες και πολίτες της ΕΕ, των 14 χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα της ΕΕ και για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην ΕΕ.

Πάρα τη χθεσινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, ότι από τους Ευζώνους θα επιτρέπονται «μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους», στη σχετική εγκύκλιο που εστάλη μόλις σήμερα το πρωί συμπεριλαμβάνονται και όλες οι παραπάνω κατηγορίες πολιτών.

Εξαιτίας -προφανώς- της σύγχυσης που επικρατεί, η κίνηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη και τα σύνορα περνούν ελάχιστοι πολίτες κυρίως από τη Σερβία και λιγότερο από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Ωστόσο, το αλαλούμ που έχει προκύψει φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τελωνείο των Ευζώνων δεν περιλαμβάνεται πλέον ως σημείο εισόδου στη χώρα στη σχετική φόρμα που πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Και αυτοί οι οποίοι εισέρχονται σήμερα την είχαν συμπληρώσει δύο μέρες νωρίτερα, όπως προβλέπεται, όταν το συγκεκριμένο τελωνείο ήταν στη λίστα με τις πύλες εισόδου.

Ενδεικτικό, εξάλλου, είναι και το γεγονός ότι στο τελωνείο δεν υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο αναμενόταν το πρωί, αλλά τελικά οι τελωνειακοί ενημερώθηκαν ότι δεν πρόκειται τελικά να πάει.

