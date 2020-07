Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στην Αμφιλοχία

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη “μάχη” με τις φλόγες...

Πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα της Τετάρτης, σε δασική έκταση στην περιοχή Τρύφο του δήμου Ακτίου Βόνιτσας Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι ώρας δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της, 18 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος, και μέχρι δύσης του ηλίου, επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη.