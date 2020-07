Λάρισα

Κατάρρευση μοτοσικλετιστή που δέχθηκε “επίθεση” από έντομο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στο κράνος του μπήκε έντομο που κατάφερε να τον τσιμπήσει πολλές φορές. Τα συμπεράσματα των γιατρών.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην Ελασσόνα, όταν ένας 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας δέχθηκε επίθεση από έντομο που εγκλωβίστηκε μέσα στο κράνος του.

Ο οδηγός, παρά τα τσιμπήματα που δέχθηκε συνέχισε να οδηγεί, μέχρι το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, που βρισκόταν περίπου 200 μέτρα από το σημείο της επίθεση.

Φτάνοντας, όμως, στο Κέντρο Υγείας, κατέρρευσε προτού ακόμα μπει στο χώρο.

Οι διασώστες που είδαν ότι έφερε πολλά τσιμπήματα, του έκαναν ενέσεις αδρεναλίνης και κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Όπως έγινε, πάντως, γνωστό, ο 36χρονος δεν είναι αλλεργικός, αλλά η κατάρρευση προήλθε από τα πολλαπλά τσιμπήματα.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου και νοσηλεύεται, ενώ η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε μετά το ισχυρό αναφυλακτικό σοκ το οποίο υπέστη.

Πηγή: onlarissa.gr