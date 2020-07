Λάρισα

“Χάθηκε” στην άσφαλτο μουσικός της Θεσσαλίας

Υπέκυψε στα τραύματά του ο νέος μουσικός γνωστός στη Θεσσαλία, τόσο από τις μουσικές του ,όσο και από τη Σχολή του.

Κατέληξε 32χρονος μουσικός, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης.

Ο Μάριος Σαρακατσιάνος εκινείτο με τη μηχανή του επί της Εθνικής Οδού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ στο ύψος της Τσαριτσάνης.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όμως λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, κατέληξε.

Ο Μάριος Σαρακατσιάνος ήταν αρραβωνιασμένος με την Τρικαλινή μουσικό και εκπαιδευτικό Δήμητρα Καλλιάρα, κόρη του εκπαιδευτικού Χρήστου Καλλιάρα και της πρώην αντιδημάρχου και περιφερειακής συμβούλου Τρικάλων Ελένης Αργυροπούλου.

Μουσικός εγνωσμένης αξίας, ιδιοκτήτης μουσικής σχολής και άνθρωπος της παρέας και της χαράς. Αγαπούσε με πάθος τη μουσική και μαζί με τη Δήμητρα που είχε επίσης μουσικές σπουδές, έκαναν κοινές παρουσίες και όνειρα για το μέλλον. Ο άδικος χαμός του βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του.

Πηγή: trikalavoice.gr, larisanew.gr