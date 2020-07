Ηράκλειο

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα των τεστ των πρώτων τουριστών στην Ελλάδα

Βγήκαν τα αποτελέσματα των τεστ που έγιναν στους πρώτους τουρίστες που έφτασαν στην Ελλάδα.

Αρνητικά είναι τα πρώτα 250 τεστ που έγιναν στους πρώτους τουρίστες που έφτασαν χθες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα από τους πάνω από 6500 ελέγχους που έγιναν στους επιβάτες των 235 πτήσεων που έφτασαν χθες στη χώρα μας.

Το επιχειρησιακό σκέλος αυτής της διαδικασίας ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά για τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που συνέλεγαν τα δείγματα.

Η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου στους επιβάτες των πτήσεων από τις χώρες του εξωτερικού, με τη χρήση ενός «έξυπνου» αλγόριθμου που υπολογίζει, με βάση το QR code που θα επιδεικνύουν υποχρεωτικά οι ταξιδιώτες, αν αυτοί έχουν υψηλότερες πιθανότητες να είναι φορείς του κορωνοϊού, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Υπενθυμίζεται πως οι επιβάτες που υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν για 24 ώρες σε αυτοπεριορισμό στη διεύθυνση που θα δηλώσουν, μέχρι και την ανακοίνωση του αποτελέσματος του ελέγχου.