Νέα μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Κάρυστο. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ισχυροι άνεμοι στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε στην Κάρυστο, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι που συνέβαλαν στο να πάρει διαστάσεις και να καίει ανεξέλεγκτα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Κατσαρώνι λίγο μετά τις 12 και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει φωτιά και πριν από ακριβώς μία εβδομάδα.