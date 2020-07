Εύβοια

Εμπρησμός από πρόθεση η φωτιά στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση η επέμβαση των μελών του αρμόδιου τμήματος της Πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε και σε μια σύλληψη.

(εικόνα αρχείου)

Μία γυναίκα συνελήφθη την Πέμπτη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους του Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στην Εύβοια, με εντολή του Αρχηγού του Σώματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η γυναίκα συνελήφθη ως υπαίτια πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε δασική έκταση, στην περιοχή Καραίοι, στο Κατσαρώνι της Καρύστου.

Η φωτιά, χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια εναέριων και επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο γύρω στη μία την νύχτα.