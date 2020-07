Σέρρες

Εργατικό δυστύχημα σε συνεργείο αυτοκινήτων (εικόνες)

Φορτηγό αυτοκίνητο καταπλάκωσε 50χρονο την ώρα που εκτελούσε εργασίες.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε συνεργείο αυτοκινήτων, λίγο έξω από την πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με το infoserre.com, ένας 50χρονος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες κάτω από ένα ανυψωμένο φορτηγό, το οποίο από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε και τον καταπλάκωσε.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, αλλά δυστυχώς ο άντρας είχα χάσει τη ζωή του ακαριαία.