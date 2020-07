Σέρρες

“Κύματα” τουριστών στον Προμαχώνα

“Απαγορευτικό”, λόγω κορονοϊού, το ταξίδι για Θάσο και Σαμοθράκη...

Με πλήρη στελέχωση καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου δουλεύει το προσωπικό του συνοριακού σταθμού Προμαχώνα, προκειμένου να εξυπηρετήσει το «κύμα» τουριστών που καταφθάνει στη χώρα μας από τη μοναδική χερσαία πύλη εισόδου από την οποία επιτρέπεται η διέλευση. Ενδεικτικά, χθες, Πέμπτη εκτιμάται ότι πέρασαν περισσότερα από 21.000 άτομα προερχόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πλειονότητά τους Βούλγαροι και Ρουμάνοι, και 2.000 άτομα από άλλες χώρες εκτός ΕΕ.

Ωστόσο, παρά τον όγκο ταξιδιωτών που παρατηρείται στα σύνορα, η τουριστική κίνηση στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει χαμηλή. Στη Χαλκιδική και την Πιερία, οι επαγγελματίες και ξενοδόχοι παρακολουθούν προβληματισμένοι τα νούμερα, ενώ σχεδόν το 40% των ξενοδοχείων στον νομό Χαλκιδικής φαίνεται πως δεν έχουν σκοπό να λειτουργήσουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και την Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρη Τάσιο.

Την ίδια ώρα, η επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στη Σερβία «φρενάρει» ένα μεγάλο μέρος της προσδοκώμενης μερίδας τουριστών, αφού παραδοσιακά οι Σέρβοι επιλέγουν ως δημοφιλέστερους προορισμούς τις ακτές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

Στο μεταξύ, την απογοήτευση των επαγγελματιών της Σαμοθράκης για τις πρόσφατες εξελίξεις και το κλείσιμο όλων των συνοριακών σταθμών - πλην του Προμαχώνα - εξέφρασε ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών του νησιού, Γιάννης Γλήνιας, καθώς ειδικά το πέρασμα της Νυμφαίας αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου για τους Ρουμάνους, την πρώτη εθνικότητα τουριστών που έχει το νησί της Σαμοθράκης.

«Βλέποντας το γεγονός ότι από τις 15 Ιουνίου, που άνοιξαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη κυμάνθηκε στο 70% σε σχέση με την περσινή χρονιά, αισθανθήκαμε αισιοδοξία για το φετινό δύσκολο καλοκαίρι. Ωστόσο, η απόφαση για το κλείσιμο των συνόρων, και δη της Νυμφαίας, αλλάζει τα δεδομένα, κυρίως για τους Βούλγαρους και Ρουμάνους που μας επέλεγαν για τις διακοπές τους» επισημαίνει ο κ. Γλήνιας.

Συγχρόνως όμως, γίνεται προσπάθεια για προσέλκυση Ελλήνων τουριστών, καθώς το νησί, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών Σαμοθράκης, ενδείκνυται για διακοπές στη φύση και χωρίς συνωστισμό. Η Σαμοθράκη έχει 1.700 κλίνες και δύο κάμπινγκ.

Aπό την άλλη πλευρά, στο νησί της Θάσου, όπου άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία, οι επαγγελματίες άρχισαν να καταγράφουν τις πρώτες ακυρώσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Πάρη Παρασχούδη.

«Ακόμη δεν έχουμε σαφή εικόνα κι ελπίζουμε να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, να βελτιωθεί η κατάσταση και να αλλάξουν τα πράγματα στον οδικό τουρισμό. Συγχρόνως, περιμένουμε ορισμένες πτήσεις από κεντρική Ευρώπη κι ένα μέρος από τον εσωτερικό τουρισμό» τονίζει ο κ. Παρασχούδης.