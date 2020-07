Εύβοια

Πίτμπουλ επιτέθηκε σε άνδρα την ώρα που κοιμόταν

Τι λέει η Αστυνομία για το περιστατικό.

Επίθεση από πίτμπουλ δέχθηκε ένας άνδρας μέσα στο σπίτι του στα Ψαχνά Ευβοίας, το απόγευμα της Πέμπτης,

Το πίτμπουλ, ξέφυγε από διπλανό σπίτι και μπήκε στο διαμέρισμα του άνδρα, καθώς βρήκε την πόρτα ανοιχτή, και άρχισε να του επιτίθεται , δαγκώνοντας τον.

Πληροφορίες του eviathema.gr έκαναν λόγο για άγρια επίθεση του ζώου στον άνδρα, δαγκώνοντας τον στον λαιμό και στο υπόλοιπο σώμα, καθώς και μεταφορά του στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε άσχημη κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το lamiareport.gr, το οποίο επικαλείται επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, η άγρια επίθεση ήταν ένα δάγκωμα στο πόδι και η ακατάσχετη αιμορραγία ήταν μια επίσκεψη για πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο που δε διήρκησε παρά μερικές ώρες.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει η Αστυνομία, η οποία δεν έχει επίσημη καταγγελία από τον παθόντα, πιθανότατα γιατί υπάρχει καλή γειτονία με τον ιδιοκτήτη του σκύλου και το περιστατικό περιγράφηκε ως ατυχές συμβάν χωρίς ιδιαίτερη σημασία, τόσο για να υπάρξει έγκληση, ακόμη περισσότερο δε για να επέμβει αυτεπάγγελτα η αστυνομία.