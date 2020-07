Φθιώτιδα

Μηχανή συγκρούστηκε με αγριογούρουνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μηχανή συγκρούστηκε με το ζώο και ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, όπου σύρθηκε για πολλά μέτρα μαζί με τη μηχανή.

Τροχαίο με αγριογούρουνο, που πετάχτηκε μπροστά σε μηχανή, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λοκρίδα.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 11:00' το βράδυ στον επαρχιακό δρόμο Αταλάντης - Λιβανατών, όταν ξαφνικά μπροστά στη μηχανή που οδηγούσε 20χρονος από την περιοχή, πετάχτηκε ένα μεγάλο αγριογούρουνο.

Η μηχανή συγκρούστηκε με το ζώο και ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, όπου σύρθηκε για πολλά μέτρα μαζί με τη μηχανή. Ο ίδιος μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού τραυματίστηκε ελαφρά, όμως έπαθε σοβαρές υλικές ζημιές η μηχανή.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Ευτυχώς φορούσα κράνος και δεν έτρεχα πολύ, διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Οι φίλοι δικυκλιστές και γενικά οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν το νου τους, κυρίως τη νύχτα, γιατι το κακό μπορεί να γίνει από το πουθενά από τη μια στιγμή στην άλλη....» είπε ο οδηγός της μηχανής .

Πηγή: lamiareport.gr